Il vice Pesaresi esulta: "Coronata la stagione"

"Ci confermiamo come una delle ammazza-grandi. Sicuramente siamo stati l’ago della bilancia di questo campionato". A salvezza ormai raggiunta e a due punti dall’ultimo posto per l’ingresso nei play-off, la Recanatese ha fermato sul pari prima la Reggiana e poi l’Entella, ma ieri ha consentito agli emiliani, vittoriosi per 2-1 sul campo dell’Olbia, di festeggiare la promozione con una giornata di anticipo. Mister Emanuele Pesaresi, vice allenatore, parla negli spogliatoi al posto di Giovanni Pagliari e non nasconde la sua soddisfazione: "È stato il coronamento di una bella stagione. Non potevamo chiedere di più. Qui a Chiavari abbiamo fatto un buon risultato, così come eravamo riusciti a fare anche sul campo della Reggiana. La squadra ha dato tutto, il pareggio alla fine è un risultato giusto. Dispiace per la Virtus Entella, ma non è certo questa la gara sulla quale si possono avanzare delle recriminazioni". Un girone di ritorno dove la Recanatese, in trasferta, ha sempre fatto punti. "I nostri giovani sono entrati benissimo in partita, ma è da tutto il campionato che questo avviene – prosegue Pesaresi –. Abbiamo fatto un piccolo miracolo con una rosa di ragazzi, la società ha investito molto su questa linea. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio, ma poi, a poco a poco, i giocatori hanno acquistato la giusta consapevolezza. A ogni turno siamo riusciti a schierare sei o sette under, andando a giocarcela contro tutti e poi abbiamo fermato sul pari sia la prima che la seconda in classifica. Con qualche punto in più avremmo pure centrato un traguardo storico, ma va benissimo anche così". Domenica la Recanatese conclude il proprio campionato in casa contro l’Ancona, con fischio d’inizio alle 14.30: "Faremo il nostro dovere sino alla fine – conclude mister Pesaresi –. Questi ragazzi hanno dato del filo da torcere a tutti e siamo molto soddisfatti delle loro prestazioni".

Alberto Bruzzone