Il vice: "Piccoli segmenti di buon gioco"

Bicchiere mezzo vuoto dunque, stavolta l’assedio finale della Vigor non ha portato a nulla. Ciò che preoccupa è la difficoltà nel gestire il vantaggio, una caratteristica che invece lo scorso anno la Vigor poteva vantare con fierezza.

"Ho visto una buona Vigor, a tratti quantomeno. Piccoli segmenti di bel gioco li abbiamo potuti apprezzare - dice il vice allenatore rossoblu Fabio Giulietti, presentatosi al posto del mister vigorino nel post partita, a causa di un’indisposizione dello stesso Clementi -. Il Sora è un’ottima squadra e lo sapevamo, il pareggio ci può stare, ma rimane un po’ di amaro in bocca. Ad oggi abbiamo la necessità di far rifiatare alcuni dei nostri giocatori e recuperarne altri".

Interrompe la striscia negativa invece il Sora, e il pareggio è un risultato soddisfacente. "Non è facile affrontare una squadra forte come la Vigor – dice mister Campolo – . Siamo stati bravi a tenere il pallino del gioco per lunghi tratti, di sicuro però siamo ancora un po’ fragili visto che veniamo da due sconfitte consecutive. Ho chiesto una reazione ed i ragazzi mi hanno ascoltato".

n.s.