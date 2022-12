Il vivaio della Feba Civitanova in festa Si è registrato un boom di iscrizioni

La Feba è una grande famiglia allargata. La riprova s’è avuta in occasione della festa di Natale, celebrata in palestra nei minuti precedenti l’ultima partita del 2022 della prima squadra: quella contro il Campobasso. Rimosse le restrizioni provocate dal Covid, le ragazze e le ragazzine del vivaio si sono potute scatenare sul parquet con una serie di attività e di giochi che hanno coinvolto anche i genitori, sfidati in gare di tiro e di abilità varie. A fare da madrine all’happening sono state le "moschettiere" della prima squadra, che hanno consegnato le maglie con i colori sociali (il bianco e il blu) del club. Nata nel 1986, la Feba ha cresciuto in questi 36 anni generazioni di cestiste di Civitanova e del territorio circostante, con particolare riferimento alle aree fermane e anconetane. Quest’anno s’è registrato un autentico boom di nuove iscrizioni.