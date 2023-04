"In attacco dobbiamo migliorare Nella sosta ci stiamo lavorando"

La Cluentina ha vissuto il secondo dei tre fine settimana consecutivi senza giocare. I biancorossi riprenderanno la Promozione sabato 29 contro l’Aurora Treia, seconda in classifica. Così il tecnico Canesin è stato spettatore di un turno che ha visto i piediripensi scivolare al 13° posto, - 4 dalla Monterubbianese e -3 dal Corridonia. "Non è andata bene ma poteva andare peggio – afferma Canesin –. Il Corridonia ha subito solo 6 reti in trasferta e ha contenuto l’attacco più prolifico". A proposito di attacco, la sua Cluentina lo deve ritrovare: "Effettivamente rispetto all’anno scorso abbiamo dei numeri offensivi bassi, in questa sosta così atipica stiamo lavorando su quello e sulla serenità". Il presidente Marcolini ha spiegato perchè ha deciso di richiamarla, ma lei invece perchè ha accettato dopo aver dato le dimissioni due mesi prima? "Ho un rapporto speciale con Marcolini e la Cluentina. Il calendario è duro, ma una volta che il presidente me lo ha chiesto non potevo tirarmi indietro, sono felice di essere tornato".

Andrea Scoppa