"In campo determinati, c’è da battere la Futura"

"Affronteremo l’ultima formazione che è stata in grado di batterci in campionato, quindi oggi dobbiamo scendere in campo determinati perché vogliamo vincere". Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia, carica la squadra in vista della sfida odierna contro la Futura 96. "All’andata – ricorda – abbiamo pagato a caro prezzo i troppi gol concessi su palla inattiva e così siamo tornati a casa a mani vuote, oggi dovremo essere bravi in quelle situazioni – continua Passarini – se vogliamo portare a casa il risultato". L’Aurora Treia è decisa a consolidare la striscia di vittorie consecutive, al momento ferma a tre, e continuare la rincorsa alla Civitanovese, "l’obiettivo è fare il meglio possibile in ogni partita, poi a fine campionato vedremo la nostra posizione. Stiamo andando bene nell’ultimo periodo e questo aspetto ha fatto crescere in me la convinzione di poter disputare un grande finale di stagione".

Marco Natalini