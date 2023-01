In campo la rivoluzionata Maceratese Con l’Atletico Gallo per un nuovo avvio

C’è curiosità sulla nuova Maceratese uscita rivoluzionata dal mercato dopo il deludente girone di andata. Oggi a casa dell’Atletico Gallo inizia il cammino dei biancorossi nella seconda parte di stagione che si spera possa regalare delle soddisfazioni. L’allenatore Amadio può contare su quasi tutte le pedine, probabilmente il giovane Toscanella non prenderà parte alla gara per non correre rischi. L’andata si è chiusa con il pareggio casalingo con il Marina, penultima forza del campionato, che ha sottolineato le difficoltà accusate dalla Maceratese quando gioca all’Helvia Recina dove ha raccolto solamente 6 punti. In classifica i pesaresi hanno 6 punti in più dei biancorossi che devono sfruttare ogni occasione per risalire la china verso posizioni più consone al blasone della formazione. In trasferta la Maceratese ha fatto meglio raccogliendo 11 punti. Adesso si spera che gli inserimenti di Misin, Pagliari, De Iulis, D’Ercole e Nicolosi riescano a dare quel qualcosa in più perché la Rata possa essere finalmente protagonista.

Nell’Atletico Gallo non sono disponibili gli infortunati Belkaid e Barattini, la società pesarese ha ingaggiato di recente Nicola Del Pivo, inoltre fanno parte della rosa Alessandro Sciamanna e Diego Pulzoni che comunque è influenzato, entrambi sono arrivati nel mercato di dicembre. La partita sarà diretta da Paul Aka Iheukwumere della sezione dell’Aquila.