In casa Ancona sale la febbre da playoff Contro la Lucchese riapre anche la gradinata

Prevendita attiva, orario fissato, gradinata riaperta dopo molto anni: la partita di playoff contro la Lucchese porta una ventata d’aria fresca ad Ancona e alla sua tifoseria che per la circostanza si mobilità in grande. Si gioca giovedì alle 18, gara secca con l’Ancona che si qualifica al secondo turno in caso di vittoria o pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari più recuperi. La prevendita è aperta su Diyticket e nei negozi convenzionati, ma quello che spicca, per l’occasione, è la riapertura della gradinata, tirata a lucido dopo il restyling effettuato nei giorni scorsi. In gradinata Neri, con lo skyline della città in biancorosso, ci saranno anche i ragazzi delle squadre giovanili che potranno assistere all’incontro dal settore rimesso a nuovo, ma in gradinata torneranno anche gli aficionados di sempre, che negli ultimi anni avevano trovato posto in tribuna o in curva. Un ritorno e una riapertura per guardare avanti, e in alto. Il pubblico dello stadio di Passo Varano giovedì potrebbe essere davvero la freccia in più nella faretra dell’Ancona per centrare l’obiettivo del passaggio del turno. Dopo la débacle con cui i dorici hanno concluso la stagione regolare a Recanati, la tifoseria biancorossa sembra aver digerito l’amarezza della sconfitta e con il passare dei giorni sembra essere tornata a guardare avanti. Come merita la società: come non accadeva da tantissimo tempo, infatti, oggi l’Ancona vanta una proprietà capace di fare progetti, di mantenere fede agli impegni presi e di costruire il futuro biancorosso per la città, la squadra e i suoi sostenitori. Il progetto del centro sportivo, l’attenzione al settore giovanile come condizione indispensabile alla crescita societaria, un patron appassionato e una squadra competitiva. Ancona sembra averlo capito. Per una serie di circostanze, in primis gli infortuni non muscolari capitati ai giocatori durante la stagione, la squadra finora ha reso al di sotto di quelle che erano le aspettative, mediamente molto al di sotto, soprattutto, di quanto ha dimostrato nelle sue giornate migliori. Squadra umorale, incostante, ma anche capace di appassionare e di mettere in mostra, a tratti, il lato migliore di se stessa.

L’occasione dei playoff è più che propizia: c’è la possibilità di fare meglio della scorsa stagione, di passare il turno, di sognare la qualificazione alla fase nazionale, di mostrare la vera Ancona, finalmente al completo o quasi, proprio nella fase conclusiva del torneo. Una fase in cui, appunto, il pubblico può recitare una parte da protagonista. Sono 2800 circa gli spettatori medi al Del Conero in questa stagione: il dato di Ancona è il quarto del girone dietro a Cesena, Reggio Emilia e Rimini, e negli altri gironi sarebbe dietro solo a Vicenza, Triestina e Padova al nord, e a Catanzaro, Foggia, Crotone, Pescara e Avellino al sud. Contro la Reggiana c’erano 5mila spettatori: chissà che Ancona non ritrovi in pochi giorni quella ventata di passione irriducibile per i biancorossi che sarà indispensabile per spingerli al passaggio del turno.

Giuseppe Poli