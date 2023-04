"In casa nostra possiamo vincere I tifosi ci daranno una mano"

Alla vigilia di gara3 hanno parlato Simone Anzani e Jean Patry. Così il centrale: "Gara 3 sarà un confronto tosto, Milano arriva in fiducia dopo la vittoria interna di domenica. Cercheremo di giocare meglio perché in alcune situazioni abbiamo lasciato punti che poi hanno compromesso la partita, soprattutto nel tie break. Un peccato l’epilogo del secondo round perché avremmo potuto indirizzare la serie sul 2-0, ma ora dobbiamo guardare avanti. Possiamo tornare in vantaggio tra le mura amiche. È molto importante andare sul 2-1, possiamo farlo con il sostegno dei tifosi".

L’opposto milanese: "A Milano è stata una partita completamente diversa, ce lo aspettavamo e lo avevamo detto che sarebbe stata differente rispetto a giovedì. Durante la prima gara non eravamo noi, sapevamo di poter fare molto meglio e che ci saremmo riusciti. In casa avevamo tutta l’energia del palazzetto sold out, questo aiuta tanto perché la nostra squadra ha una sua identità e funziona con queste cose, l’energia, la grinta, la voglia di conquistare punti difficili. Gara 3 sarà ancora diversa perché giocheremo fuori e dovremo fare qualcosa in più non avendo l’aiuto dei tifosi. Cercheremo di fare la partita nelle Marche". L’Eurosuole Forum avrà più di 3.000 presenze, al momento sono ancora disponibili pochi biglietti. A tifare per la Cucine Lube Civitanova ci sarà anche il ginnasta marchigiano Carlo Macchini, classe ’96 che pochi giorni fa ha conquistato l’argento europeo alla sbarra riportando l’Italia sul podio della specialità nella rassegna continentale dopo una lunga assenza.