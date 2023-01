In diretta la sfida tra Valdichienti e Urbino

Domenica alle 14.30 si potrà vedere in diretta sul piccolo schermo la partita d’alta classifica Valdichienti Ponte-Urbino, prima gara del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La Federcalcio Marche ha ufficializzato le gare sfide di gennaio che saranno trasmesse in diretta da Tvrs sul canale 13. Ogni gara potrà contare su un commento tecnico e ciò grazie alla collaborazione instauratasi tra il comitato regionale della Federcalcio, l’emittente Tvrs e l’Aiac. Il 15 gennaio le telecamere di Tvrs riprenderanno la partita Chiesanuova-Atletico Ascoli; il 22 la troupe dell’emittente televisiva sarà a Montefano dove sarà di scena il Fossombrone, l’ultima partita del mese sarà trasmessa dall’Helvia Recina in occasione del match tra Maceratese e Osimana. Tutte le partite si potranno vedere in diretta dalle 14.30.