In evidenza i lanciatori dell’Avis Macerata

Buone prestazioni dai lanciatori dell’Atletica Avis Macerata nelle tre specialità del Trofeo invernale che consentono l’ammissione ai campionati italiani invernali dei lanci in programma a il 25 e 26 febbraio. Su tutti va segnalato il forte martellista Gregorio Giorgis che ha scagliato l’attrezzo a 63,05 a Gubbio. Il forte lanciatore di Città di Castello, bronzo ai campionati italiani promesse 2022 di Firenze, è in corsa per il podio anche il questa occasione, Da sottolineare il bel progresso di Chiara Marangoni nel disco che si è migliorata con 37,78, record personale.

Bravo Giovanni Stella Fagiani nel giavellotto junior cresciuto con l’ottina misura di 54,12. Interessante la presenza di due under 20 esordienti con la maglia dell’Avis, entrambi della categoria junior, provenienti dalla Libertas Città di Castello, la società dell’olimpionico Giovanni Faloci, che sono: Fiorucci Mattia che ha lanciato il martello da 6 kg a m. 45,43 e di Perioli Federico che si è presentato con di m. 35,42 nel disco di kg. 1,759.

La loro presenza dà consistenza al sogno di una possibile finale nazionale su pista nel campionato italiano under 23, unitamente agli altri junior avisini.