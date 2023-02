In giallorosso la punta Stampete dal Frosinone Fermana, presi due giocatori in prestito

La Recanatese ha tesserato fino a giugno l’attaccante mancino Simone Stampete, classe 2000. Il giocatore, di proprietà del Frosinone, aveva iniziato la stagione nella Turris (serie C, girone C) dove ha totalizzato otto presenze e segnato un gol. La scorsa stagione si è messo in luce con la Primavera del Frosinone segnando 19 gol. Per Stampete c’è anche un passato nell’Arezzo.

Pure le altre società di serie C si stanno muovendo: il Fiorenzuola si è assicurato fino a giugno l’esterno basso sinistro Christian Dimarco che arriva dalla Feralpisalò. Il Gubbio ha preso dal Siena l’attaccante 25enne Davide Arras. La Fermana ha tesserato in prestito il difensore Alessandro Macchioni, classe 2002, dalla Pro Vercelli; i canarini hanno poi preso in prestito l’attaccante centrale Tommaso Busatto, classe 2002 dal Vicenza. La Vis Pesaro ha perfezionato l’accordo con il Venezia per l’attaccante Jay Ene, il giocatore 203 è cresciuto calcisticamente nell’Ajax.