In più discipline brillano gli studenti del liceo di Camerino

Due primi posti provinciali sono stati ottenuti per il progetto “Tutti in campo”, attività di pallavolo che ha coinvolto le scuole superiori del Maceratese. Tutti gli studenti del Liceo si sono sfidati in un torneo interno per le categorie triennio e biennio, coordinati dai docenti di Scienze motorie; le classi vincitrici hanno poi partecipato alle finali provinciali sbaragliando gli avversari: il primo premio per la categoria triennio è stato vinto dalla classe 3ª Scientifico sportivo, primi per il biennio i ragazzi di 4ªB Scientifico.

Ottima posizione anche ai campionati regionali studenteschi di sci alpino, che si sono disputati il 15 febbraio alla Maddalena di Sarnano. Il professor Paco Pallotta ha guidato la squadra femminile, formata da Camilla Franconi (3ª A Scientifico), Elena Ferracuti (2ª Scientifico sportivo) e Aurora Raffaeli (2ªA Scientifico), che si è classificata terza nello slalom gigante.

L’impegno di questi ragazzi è stato ripagato da tante soddisfazioni. Tutto il liceo è fiero dei risultati raggiunti dai ragazzi, che dimostrano quanto sia importante lo sport per una crescita armonica.