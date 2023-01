In scena il braccio di ferro tra Modena e Lube

Fuori i secondi! L’espressione pugilistica calza a pennello per Modena-Civitanova, sia perché sarà un’altra battaglia sportiva nel superclassico del volley italiano sia perché è anticipo della 3ª di ritorno tra le seconde forze in classifica. Alle 18 e con diretta tv su Rai Sport, i campioni d’Italia scendono in campo al PalaPanini per misurarsi contro la Valsa Group coinquilina nella piazza d’onore di SuperLega. Se affermare che vi uscirà l’anti-Perugia è quasi blasfemia dato il rendimento mostruoso della Sir (sempre vittoriosa, al comando con 39 punti e 13 in più sul duo), di certo la gara vale il secondo posto e "vale" sotto altre prospettive. Faccia a faccia infatti vi sono due squadre accomunate, oltre che dai punti, anche dal ringiovanimento estivo e dalla crescita esponenziale nel girone di andata. Un miglioramento più evidente nel team di Blengini che è arrivato a 5 successi di fila in SuperLega, per entrambe comunque interrotto con il brusco stop nei quarti di Coppa Italia. Insomma Valsa Group e Lube vogliono iniziare il 2023 nel modo giusto e cancellare questa eliminazione, più grave per Civitanova dato che è la seconda consecutiva e inoltre Modena aveva di fronte Trento. I padroni di casa però devono riscattare i precedenti stagionali, finora 2 incontri e sempre dure lezioni 3-0.

A rendere la partita ancora più pepata altri fattori. Anzitutto la rivalità, data dalle tante sfide che ne fanno il superclassico, siamo a 105 confronti e finora i biancorossi ne hanno vinti 61. Gli emiliani inoltre non sopportano che la Lube nel nuovo millennio sia diventata quello che erano loro prima, vale a dire il club più forte. Infine la presenza di diversi illustri ex, alcuni col dente avvelenato come Stankovic da una parte e Zaytsev dall’altra. Giani si affiderà al turco Lagumdzija diventato il capocannoniere del campionato, sarà del match anche Ngapeth che ha smaltito qualche linea di febbre. "Monsieur Magique" è l’ago della bilancia, se in vena è devastante come alle Olimpiadi (Mvp), altrimenti è quasi dannoso come all’andata. Blengini dovrebbe schierare il sestetto di Coppa, quindi Bottolo preferito ad uno Yant che ultimamente appare troppo soft.

Curiosità per Nikolov al debutto nel tempio del volley e dopo che Modena l’aveva seguito prima che la Lube glielo soffiasse. Spettacolo nello spettacolo il duello sudamericano tra i migliori registi al mondo.

Le formazioni

Valsa Group Modena: palleggiatore Bruno; opposto Lagumdzija; schiacciatori Ngapeth e Rinaldi; centrali Sanguinetti e Stankovic; libero Gollini. A disposizione Salsi, Sala, Pope, Marechal, Krick, Bossi, Rossini. All. Giani.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Bottolo; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Yant, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Andrea Scoppa