"Incomprensione coi tifosi, ci siamo chiariti"

di Gianmarco Minossi

"Con i tifosi ci siamo chiariti perché era doveroso. Quando sei a trenta metri di distanza, qualcuno può interpretare male una cosa: volevo dire che la squadra ha dato tutto, ma il mio gesto è stato male interpretato dai tifosi, con i quali però mi sono subito chiarito". Marco Donadel chiarisce subito l’episodio che lo ha visto protagonista, suo malgrado, nel post partita con la tifoseria dorica, che aveva frainteso la mimica del tecnico veneto, dopo che quest’ultimo si era recato assieme ai suoi giocatori sotto al settore ospiti al termine della gara. Un malumore che si respirava in modo tangibile tra il popolo dorico, accorso numeroso al Tubaldi e che sperava in un risultato totalmente diverso. Tanti erano infatti i mugugni tra i supporters biancorossi, ma Donadel prende subito il toro per le corna, chiarendo la dinamica dell’accaduto: "È lecito essere nervosi dopo aver perso così, anche se le indicazioni tattiche che ho ricevuto sono state positive. Abbiamo commesso errori dettati dall’inesperienza". Donadel preferisce sorvolare sul tanto discusso arbitraggio di Luongo, che ha espulso Brogni dopo appena un quarto d’ora di gioco e che ha lasciato desiderare in più di un’occasione. Nessun cartellino giallo è stato infatti sventolato per tutta la partita, nonostante ci fossero stati un paio di episodi nell’area di rigore della Recanatese che sarebbero potuti essere tranquillamente sanzionati con il rigore: "All’arbitro non voglio pensarci, altrimenti perderei le energie: i ragazzi, sotto di un uomo, hanno continuato a giocare in maniera perfetta. Abbiamo avuto cinque occasioni nette per andare in vantaggio in dieci contro undici: poi dopo il primo gol ci siamo disuniti. Non siamo dei robot, ci sono energie che dobbiamo spendere, purtroppo le cose non sono andate come volevamo. Non ho visto nessun passo indietro da parte della squadra, ai ragazzi a fine primo tempo ho detto che saremmo dovuto rimanere compatti". La punizione da cui è però scaturito il gol di Sbaffo, che ha sbloccato la partita, proprio non gli va giù: "Non è che se commetto un errore tecnico devo subire una punizione: questo è successo in occasione del primo gol". Nonostante la sonora sconfitta, il mister prova a trovare spunti positivi da cui ripartire per il play-off con la Lucchese: "Ho il dovere di portarmi a casa le cose positive che ci sono state fino al 41’: nessuno ha fatto falli stupidi e nessuno è andato a protestare. Da questa sconfitta possiamo costruire qualcosa di importante. Moretti ha dato una disponibilità incredibile, i centrocampisti andavano il doppio degli altri e abbiamo creato diverse occasioni anche in inferiorità numerica. L’unica annotazione negativa è che nel secondo tempo abbiamo perso solidità".