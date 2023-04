Inizia la corsa scudetto: la Lube aspetta Milano

di Andrea Scoppa

La difesa del tricolore prosegue e sale di livello oggi per la Lube. Alle 20.30 c’è il primo atto della serie che può regalare la sesta finale scudetto consecutiva. Dopo l’impresa nei quarti contro Verona e la gara5 che ha suggellato il ribaltone da 0-2 a 3-2, i tri-campioni d’Italia in carica inaugurano all’Eurosuole Forum la semifinale contro l’Allianz Milano (alle 20.30 via anche al duello tra Trento e Piacenza). L’orario e l’impegno infrasettimanale non aiutano, ma la pre-vendita sta andando a gonfie vele e il colpo d’occhio di gara1 non dovrebbe essere distante dal tutto esaurito della "bella". Del resto la rimonta ha stupito gli scettici e inoltre una semifinale non può non caricare gli appassionati del territorio. Come contro la WithU i ragazzi di Blengini avranno il vantaggio del fattore campo e l’eventuale gara5 in casa, ma ovviamente vogliono proseguire l’ottimo momento tecnico-psicologico dopo i 3 successi di fila ed evitare rincorse. Ci si aspettava il remake delle ultime 4 finali contro Perugia e invece ecco l’Allianz per un duello inedito nei playoff e che riporta la metropoli ad altissimi livelli dopo la finale del lontano 2001. In regular season il team di Piazza è giunto ottavo, ma poi nei quarti è stato capace di battere due volte in casa Perugia e di compiere un exploit incredibile lunedì in Umbria eliminando i numeri uno e grandi favoriti al tricolore. Blengini (di fatto confermato da patron Giulianelli sul Carlino di ieri) sicuramente continuerà con l’assetto tattico che ha fatto girare la serie con Verona ed eliminato la maggior lacuna, la ricezione. Milano è di certo è squadra rognosa, con 3 martelli di valore come Patry, Ishikawa e Mergarejo, guidata dall’alzatore più giovane della SuperLega, il classe 2001 Porro, valida in ricezione e soprattutto a muro dove Piano sporca molti palloni. Al di là dei singoli, una formazione solida che vince con il collettivo.

Le formazioni.

Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Yant; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Patry; schiacciatori Ishikawa e Mergarejo; centrali Loser e Piano; libero Pesaresi. A disposizione Ebadipour, Lawrence, Bonacchi, Vitelli, Colombo, Fusaro. All. Piazza.