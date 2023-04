Iniziano le celebrazioni per i 100 anni di storia: bollo postale, mostra e libro tra le iniziative

Tra un impegno agonistico e l’altro (anche la Primavera 4 si avvicina al rush finale e santificherà il sabato pre-Pasquale addirittura a Messina) non si sta con le mani in mano anche con le celebrazioni del centenario della Recanatese. Dopodomani si vivrà il primo momento con l’inaugurazione alle 10 (taglio del nastro alle 17 alla presenza dell’amministrazione), nell’atrio comunale in Piazza Leopardi, della mostra "Il calcio a Recanati, in Italia e nel Mondo" con le Poste Italiane che, per l’occasione, emetteranno un annullo filatelico (nella foto) con bollo speciale per cui, dalle 11 alle 17, sarà possibile utilizzare questo timbro particolarissimo. "E’ l’iniziativa di partenza – dice il dirigente e responsabile della comunicazione Francesco Fiordomo – nel contesto di un programma che sarà molto ricco. Intanto posso anticipare che saranno esposte delle foto davvero suggestive, ci saranno vecchie maglie che susciteranno grandi ricordi e la Clementoni, quindi un’azienda del nostro territorio, ha predisposto un puzzle rievocativo della vittoria dello scudetto di serie D dell’estate scorsa. In più, nel match odierno con l’Olbia, saranno presenti almeno un centinaio di ragazzi, accompagnati dai genitori che nei giorni scorsi hanno ricevuto la visita dei nostri giocatori". Altri eventi in cantiere? "Con Angela Latini, Roberto Carlorosi e lo studio fotografico Buschi stiamo ultimando un volume su questo primo secolo della Recanatese e inoltre stiamo pensando a un’iniziativa, al teatro Persiani o in piazza, coinvolgendo le vecchie glorie, quasi come punto di congiunzione tra presente e passato, credo con l’avvio della prossima stagione. Il tutto all’insegna del coinvolgimento, quello che d’altronde stiamo notando negli ultimi tempi, con una presenza massiccia di tifosi, come abbiamo visto a Reggio Emilia e in generale un notevole interesse nei nostri confronti. La serie C ha un senso proprio se riusciamo ad attrarre, in modo ancora maggiore, passione e attaccamento ai colori giallorossi".

Andrea Verdolini