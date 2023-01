Interrotto il digiuno: è il riscatto di Canesin

C’era forse una maledizione nelle Marche e serviva finire in Abruzzo per far riabbracciare la vittoria alla Cluentina. Sabato, a Martinsicuro, i biancorossi si sono imposti 0-2 sull’Atletico Centobuchi ed hanno finalmente messo la parola stop al digiuno di successi che durava da 9 incontri. Un blitz che ha portato i maceratesi al 13° posto a due lunghezze dalla salvezza diretta. La società nel momento peggiore ha ribadito la fiducia in Canesin (mentre quasi tutte le rivali hanno cambiato in panca) e dopo 3 pareggi che denotavano comunque miglioramenti, ecco la vittoria agognata. Il tecnico si gode la ritrovata serenità: "I pareggi erano stati positivi, in questo campionato incredibilmente bello ed equilibrato, il pari non è una mancata vittoria, anzi può essere utile, però ci serviva tanto un colpo. Ne sentivamo il peso in allenamento. Sono contento anche perché non abbiamo preso gol, la rete dello 0-1 l’ha fatta Monserrat che doveva sbloccarsi e poi il bis è arrivato con un’azione fatta da tre subentrati".

Andrea Scoppa