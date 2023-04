"Io e la Cbf Balducci puntiamo molto in alto"

"Io e la Cbf Balducci abbiamo gli stessi obiettivi e sono felicissima che le nostre strade si siano incrociate". È quanto ha detto la centrale milanese Giada Civitico, classe 2000 per 191 cm di altezza, che ha firmato un biennale con la società maceratese che sta allestendo la squadra per il campionato di A2 di volley. "È da un po’ di anni – aggiunge la giocatrice, nelle ultime stagioni al Sassuolo (A2) – che vorrei vincere un campionato, lo ritengo un tassello importante per un’atleta. Quando ho parlato con il diesse Storani e con la dirigenza maceratese ho visto che tutti ci poniamo gli stessi traguardi. La società vuole tornare al più presto nella massima serie con un progetto ambizioso che guarda al futuro". In carriera Civitico ha spesso affrontato da avversaria la Cbf Balducci. "Ogni volta – spiega la giocatrice – ho sempre avuto la sensazione di un club che sta sul pezzo, che coltiva obiettivi importanti. Non nascondo che speravo da tempo di ricevere questa proposta e sono contenta di essere corrisposta".

I numeri dell’ultima stagione indicano che Civitico si è fatta valere a muro (75 punti) figurando al terzo posto nella classifica della specialità. "Sono soddisfatta a differenza dell’anno precedente. Il muro – spiega – è un fondamentale che amo e, vista la mia altezza, è qualcosa di naturale. L’anno scorso ha lavorato un po’ di più sull’attacco, nell’ultimo è tornato a essere un mio punto di forza". Non solo, la giovane ha messo a segno 297 punti. "Sono contenta, sento di essere cresciuta tatticamente e tecnicamente ma sono anche dispiaciuta perché non abbiamo raggiunto gli obiettivi di squadra". Adesso è tempo di staccare la spina per farsi trovare pronta alla ripresa dell’attività. "Sono super carica. Davanti ho un ambizioso progetto, voglio poi conoscere nuove persone, un altro ambiente: non vedo l’ora di iniziare". Sarà anche l’occasione per conoscere la città e il territorio. "Ma ci sono stata da turista, oltre che per giocare. Ho parenti ad Ascoli e ho girato Macerata e zone limitrofe, un paesaggio che ha affascinato anche i miei giocatori nel corso di un viaggio tra gli splendidi borghi marchigiani immersi nella natura". Non solo pallavolo per Civitico. "Studio psicologia, sono iscritta al primo anno del corso magistrale in Psicologia strategica".