"Io rispetto il ciclista", è il titolo del convegno che si terrà a Corridonia

"Benvenuta primavera" è lo slogan e la pratica ciclistica è l’obiettivo. L’ennesima iniziativa formativa e promozionale porta la firma del Club Ciclistico Corridonia presieduto da Mario Cartechini, che invita i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 12 anni a conquistare la sella ‘in strada, fuoristrada e nel magico kartodromo’ cittadino. Il progetto prevede anche la pratica ludica per disabili, come sottolinea la locandina. Sono molteplici gli obiettivi con cui la compagine corridoniana si è presentata nel 1969, nell’anno di fondazione ‘Società finalizzata allo sport e alle iniziative socioculturali’. Fino a ottobre, il gioco-ciclismo e l’agonismo mirano alla formazione e al reclutamento.

Fondamentale è la sicurezza. Da qui l’interessante convegno che si terrà domenica 16 alle 10.15 "Io rispetto il ciclista", concepito in collaborazione con la città di Corridonia e inquadrato nella Giornata Rosa 2023. "L’iniziativa di carattere nazionale – afferma Matteo Grassetti, assessore allo sport – è stata accolta e approvata dal Comune nel luglio 2022 e anche da tantissimi altri Comuni. La conferenza, proposta dalla consigliera Daniela Serafini, si terrà per sensibilizzare la cittadinanza su un tema importante come quello del rispetto degli utenti deboli della strada". La serie degli interventi sarà aperta da Mario Cartechini e Marco Scarponi, portavoce della Fondazione Michele Scarponi. Il dibattito si avvarrà della partecipazione di insigni personalità, da anni impegnate sul fronte dell’educazione attraverso lo sport e della cultura civica. Il convegno si presenta come uno degli appuntamenti di sicuro richiamo.

Umberto Martinelli