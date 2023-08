Italservice, esordio con il Torino dei grandi ex

La nuova stagione dell’Italservice è stata formalizzata. Campionato e Coppa Divisione, ecco tutte le sfide che attendono Tonidandel e compagni.

Campionato. La serie A New Energy resta a 16 squadre, nonostante le defezioni di Pescara e Real San Giuseppe, sostituite dalle ripescate Active Network e Mantova. Dopo l’atteso battesimo della Supercoppa Italiana (weekend a Torino, 23 e 24 settembre prossimi nella Final Four con L84, Feldi Eboli e Olimpus Roma), esordio casalingo in campionato per i biancorossi che venerdì 29 settembre (giorno di gara scelto dalla società anche per questa stagione, ore 20) se la vedranno proprio contro i torinesi dell’L84 dei grandi ex Cuzzolino e Fortini. Due settimane dopo, il quintetto di mister Scarpitti sfiderà in trasferta la Feldi Eboli (14 ottobre) e il weekend successivo muoverà verso nord per approdare sul campo della Came Treviso (21 ottobre). Si ritorna quindi sul parquet rossiniano (Fortitudo Pomezia, 27 ottobre) per poi dirigersi verso sud (Meta Catania, 1 novembre). Sesta giornata in casa contro Sandro Abate, il 3 novembre, poi contro Ciampino fuori (11 novembre) e di nuovo a Pesaro contro Sala Consilina (17 novembre). Si risale in autobus direzione Genzano (21 novembre) e si accoglie l’Olimpia Verona fra le mura amiche (24 novembre). Il 2 dicembre si viaggia verso Cosenza, mentre l’8 dicembre arriva Mantova nelle Marche.

Due giorni prima di Natale, Italservice Pesaro impegnata a Roma contro l’Olimpus. Vigilia di capodanno in casa, il 29 dicembre, contro l’Active Network e ultima del girone di andata, il 6 gennaio 2024, in Campania contro il Napoli Futsal. Prima di ritorno fissata per il 13 gennaio 2024.

Coppa Divisione. Triangolare per l’Italservice Pesaro, che la Divisione Calcio a 5 ha abbinato alla Kappabi Potenza Picena e alla Buldog Tnt Lucrezia. Prima giornata di riposo per squadra biancorossa che attenderà l’esito del derby fra le due cugine marchigiane (23 settembre), sfidando la perdente della prima gara o, in caso di pareggio, la Buldog Lucrezia (3 ottobre). Quattro giorni dopo, il 7 ottobre, lo scontro con la restante. Passerà al turno successivo la squadra classificatasi prima. "L’obiettivo dell’Italservice sarà quello di trascinare più gente possibile al PalaFiera, far maturare i giovani pesaresi e marchigiani del settore giovanile – dice capitan Tonidandel -. Guidati da tecnici preparati. La crescita deve passare da questo. Noi daremo il nostro massimo e non ci poniamo obiettivi, lotteremo in ogni gara come abbiamo sempre fatto e daremo fastidio a tutte le big della serie A".

