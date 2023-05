Italservice, scatto salvezza. Ma si decide tutto a Padova

Italservice Pesaro

7

Feldi Eboli

2

(3-1 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Kytola, Fortini, Pires, Dalcin, Ruan, Vesprini, Cianni. All. Colini

FELDI EBOLI: Dal Cin, Guilhermao, Calderolli, Fantecele, Restaino, Caponigro, Braga, Sansone, Baroni, Selucio, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

Marcatori: 2’30“ p.t. aut. Dal Cin (I), 3’ Canal (I), 14’49“ rig. Calderolli (F), 15’28“ Schiochet (I), 4’07“ s.t. Fantecele (F), 5’35“ Fortini (I), 7’10“ Pires (I), 14’05“ rig. De Oliveira (I), 16’51“ Dalcin (I).

Note: al 19’58“ del s.t. espulso Calderolli (F).

Arbitri: Voltarel (Treviso), Suelotto (Bassano del Grappa). Crono: Piccolo (Padova).

Se il campionato finisse oggi l’Italservice sarebbe salva senza passare per la rumba playout. La vittoria sulla Feldi è comunque un bel passo verso la permanenza nella massima serie senza altri patemi. Al termine della regular season ora manca una sola partita. I biancorossi saranno ospiti del Padova sabato prossimo. Sarà una gara decisiva.

La partita. Dopo 2 minuti e mezzo corner di Schiochet calciato forte in area, Dalcin, portiere dei campani, pasticcia e confeziona l’autorete che vale l’1 a 0. Passano 30 secondi e Canal raddoppia. La Feldi prova a reagire, ma Pesaro punge in ripartenza. A cavallo del 15’ ecco il botta e risposta che fissa il 3 a 1 di primo tempo: Calderolli su rigore accorcia, Schiochet replica con un sinistro sotto l’incrocio. Nella ripresa al 4’ Fantecele firma il 3 a 2, ma Fortini su azione d’angolo di atto segna il 4 a 2, Pires appoggia in rete il 5 a 2, De Oliveria su rigore fa 6 a 2 e Dalcin, quello dell’Italservice, realizza il 7 a 2. Prima dell’incontro capitan Tonidandel è stato premiato per la 300ª presenza con la maglia dell’Italservice.

b.t.