Iuvalè: "Al derby dovremo essere impeccabili"

Sguardo puntato verso il derby in casa Sangiustese che domenica allo stadio "La Croce" di Montegranaro, riceverà un Valdichienti Ponte, reduce dal pareggio di coppa Italia ottenuto mercoledì che è valso l’accesso ai quarti della competizione. "Stiamo lavorando – afferma l’esperto centrocampista Roberto Iuavlè – in maniera tranquilla settimana dopo settimana. Certo è che i risultati positivi hanno aiutato ad accrescere l’umore della squadra, magari la partita di domenica avrà un valore un po’ superiore rispetto agli altri impegni in quanto parliamo di un derby; pertanto, dovremo arrivarci in uno stato di forma impeccabile". I calzaturieri non hanno ancora mai perso nel girone di ritorno e sono situati nel mezzo della graduatoria, tra la zona playoff e playout, chiaro che un eventuale successo potrebbe aprire degli scenari d’alta quota, considerando poi che i verdefluo sono avanti di appena tre lunghezze. "La classifica è corta – afferma Iuvalè - bastano alcuni risultati buoni e ci si ritrova nelle prime posizioni, ma anche le compagini che ci sono dietro, hanno iniziato abbastanza bene questo girone di ritorno. In ottica futura una vittoria può valere molto in quanto ci può dare maggiore serenità, visto che mancano otto giornate alla fine del campionato ed i punti in palio in ogni gara ora pesano come macigni, bisogna quindi tenere sempre la guardia alta".

Diego Pierluigi