Jennifer Ruggeri senza rivali a Pescara

Eccellente prestazione a Pescara della tennista portopotentina Jennifer Ruggeri: nella città abruzzese, al torneo Open Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2023, la giovane atleta si è aggiudicata cinque incontri di fila, l’ultimo dei quali vinto col punteggio di 7-5, 3-6, 6-4 in finale sulla quotata Camilla Gennaro.

Jennifer, iscritta al circolo tennis Bologna (con questo club disputa la serie A2), si allena al circolo tennis MTA di Jesi, seguita dal tecnico federale coach Massimiliano Albarella e da uno staff composto da Alice Savoretti, Samuele Ramazzotti, Caterina Micheloni e Leonardo Ambrosi.

Ruggeri, classe 2003, classifica attuale italiana 2.3, ranking internazionale Wta 1092, nello scorso febbraio è stata finalista in doppio al torneo ITF W15 A Monastir, in Tunisia, in coppia con Angelica Raggi. A Pescara, la giovane tennista di Porto Potenza ha colto il successo con un crescendo di prestazioni che le hanno permesso di centrare la vittoria nel torneo e, soprattutto, le permettono di continuare a percorrere il cammino delle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia.

Da vari anni la promettente tennista portopotentina è seguita con attenzione dalla Federazione italiana tennis e convocata periodicamente al centro federale di Formia, Jennifer ha nella tecnica e nella determinazione i suoi punti di forza: il suo talento fa sperare di poterla ammirare sulla terra rossa del Foro Italico di Roma per le qualificazioni previste per l’8 e 9 maggio.