Jesi ospita una sfida d’alta classifica Mariani: "C’è da chiudere bene il mese"

"Abbiamo preso atto di quanto a Jesi stanno caricando la gara di oggi parlando di una partita da dentro o fuori". Nico Mariani, allenatore del Montefano, accende i riflettori sulla sfida di oggi a Jesi dove i leoncelli affronteranno la seconda in classifica. "Noi – aggiunge – dobbiamo migliorare il trend esterno, così cerchiamo ogni volta di fare un qualcosa in più. Possiamo fare bene mettendoci la giusta concentrazione e attenzione". Il tecnico elogia gli avversari senza dimenticare le qualità dei suoi giocatori. "Affrontiamo un avversario forte e con tanti ricambi, ma noi non siamo da meno". Il tecnico dei viola parla dei leoncelli. "Hanno elementi importanti: possono contare su un centrocampo esperto, su un attacco di valore e su varie alternative. Dovremo muoverci ad attaccare da squadra. Se saremo noi, potremo fare qualcosa di positivo". Il tecnico punta sui suoi giocatori che hanno tenuto un ottimo passo. I viola saranno al completo nella quarta giornata di ritorno. "È incominciata in modo positivo la seconda parte di stagione, rispetto all’andata abbiamo 2 punti in più pur avendo affrontato avversari di valore. Andiamo a Jesi per chiudere un mese importante considerando che febbraio sarà decisivo per la stagione. Siamo pronti, con l’atteggiamento e la mentalità giusti per continuare il nostro percorso".