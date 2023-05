Jesi perde a Ozzano, sfuma il sogno playoff Goldengas ko, servirà l’impresa con Piacenza

GOLDENGAS

65

FABRIANO

70

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 5, Valle 14, Santucci 15, Pozzetti, Musci 13: Camilletti ne, Arceci ne, Marini ne, Giannini 3, Gnecchi 4, Cerruti, Lemmi 6. All. Filippetti

RISTOPRO FABRIANO: Stanic 9, Centanni 16, Petracca 3, Azzano 8, Fall 8; Carsetti ne, Patrizi ne, Gulini 4, Gianoli 11, Papa 16. All. Aniello Arbitri: Suriano di Settimo Torinese (To) e Mamone di Novara

Parziali: 14-21 29-42 46-58 60-75

SENIGALLIA

Fabriano bissa il successo dell’andata e chiude una stagione regolare a cui non aveva più nulla da chiedere al terzo posto, piazzamento che era già matematico alla vigilia. La Ristopro, ancora priva dell’infortunato Verri (tra i locali il turnover tocca a Neri, che va in tribuna per il numero di senior) si impone 60-75 al termine di una gara a senso unico contro una Goldengas che gioca l’ennesima pessima partita di una stagione deludente, e in cui non si sono mai intravisti miglioramenti né dal punto di vista della grinta né dell’intensità per competere in un torneo spietato, con la dura formula susseguente alla divisione della B in due categorie.

Il match contava soltanto per Senigallia, che poteva migliorare vincendo la sua 11ª posizione: ma la Goldengas, alla 5ª consecutiva, ha toppato la prova, con l’ennesimo approccio disastroso della stagione e 13 punti da recuperare già all’intervallo in una gara agevolmente condotta dagli ospiti davanti a un bel pubblico, complice la presentazione del settore giovanile locale. Nei play-off per la B Elite trova Piacenza, vedendo la stagione regolare il peggiore degli avversari visto che gli emiliani hanno nettamente battuto la Goldengas nelle due partite. Servirà un’impresa. Poco da dire sul match contro Fabriano: l’ex Centanni fa male (16) da subito e a rimbalzo la differenza per gli ospiti è imbarazzante (61-43). Fabriano pure a +20, e derby presto in cassaforte.

Andrea Pongetti