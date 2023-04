Jesi schianta Fiorenzuola, male la Goldengas

GENERAL JESI

78

FIORENZUOLA

62

GENERAL CONTRACTOR JESI: Varaschin 12, Ferraro 9, Giulietti, Moretti, Filippini 22, Merletto 12, Cicconi Massi 6, Calabrese 6, Vita Dilù, Valentini 2, Marulli 9. All. M.Ghizzinardi.

PALLAC. FIORENZUOLA: Re 3, Devic, Caverni 1, Giacché 3, Giorgi 4, Preti 20, Bjorac 4, Bettiolo, Ricci 15, Magrini 12. All. S. Lottici.

Arbitri: Quadrelli (Va), Guerra (Pv).

Parziali: 12-8, 32-27, 57-39.

JESI

E adesso sognare (il quarto posto) si può. La General Contractor allunga la serie positiva di vittorie nel girone di ritorno, si sbarazza con facilità di un ostico Fiorenzuola e guarda con fiducia alle tre, decisive, restanti gare di campionato. Fiorenzuola capitalizza solo in parte la partenza diesel orange (3-8 al 6’). Per fortuna di Jesi la difesa risponde presente fin dalla palla a due, al primo intervallo percentuali da mani nei capelli al tiro da due: Jesi 110, Fiorenzuola 18. La scossa arriva dalle conclusioni all’arco dei soliti noti, Merletto, Ferraro e Marulli, ospiti fermi a quota 8 per 7’ interminabili, primo tentativo di fuga (20-13) interno. Fiorenzuola si conferma squadra ostica, serra le fila e si riporta in scia con i canestri di Ricci e Preti (22-21). La fuga buona per la General arriva puntuale dopo l’intervallo lungo, Merletto guida la carica a far male agli ex compagni un super Filippini padrone del pitturato Mvp con 22 a referto, prezioso anche in fase difensiva. La gara va in archivio con 10 minuti di anticipo, allo spirare del terzo parziale, l’11 a 3 di fine quarto proietta la General fino al + 18 (57-39). Il generoso assalto finale emiliano serve solo a contenere il divario.

Gianni Angelucci