Jesi sfiora la vittoria a Ruvo di Puglia: ecco come è andata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia

81

General Contractor Jesi

80

TECNOSWITCH : Toniato 10, Contento 17, Leggio 8, Galmarini 8, Jackson 15, Diomede 5, Ghersetti 5, Granieri ne, Traini 9, Boev ne. All. Campanella

GENERAL CONTRACTOR JESI: Rossi 16, Varaschin 19, Merletto 4, Bruno 9, Marulli 19, Ihedioha 4, Carnevale 6, Valentini 3, Malatesta ne, Nisi. All. Ghizzinardi

Arbitri: Guarino e Grieco

Note: parziali 24-18, 44-39, 56-60. Tiri liberi Ruvo 47, Jesi 911.

La General Contractor Jesi sfiora l’impresa sul campo di Ruvo di Puglia, i ragazzi di Ghizzinardi vanno a un soffio da una vittoria clamorosa, strappata via solo dal canestro decisivo di Jackson a pochi secondi dalla fine.

I pugliesi nel primo quarto partono subito forte. Ma i ragazzi di Ghizzinardi sembrano essere arrivati con il piglio giusto e con la spinta di un Marulli che sembra molto ispirato riescono a rispondere ai padroni di casa. La Tecnoswitch aspetta con pazienza il momento giusto per provare l’affondo e lo trova con il canestro di Toniato che regala il +6 a metà quarto, è il momento forse di maggiore difficoltà di Jesi che comincia a fare più fatica ma tiene botta e chiude il primo quarto sotto sul 24-18. Nel secondo tempo la squadra di Campanella prova a fare ancora la voce grossa in attacco e stavolta dà anche la sensazione di poter provare la fuga con Contento e Traini. Jesi subisce il colpo in un primo momento, vede il vantaggio di Ruvo allargarsi fino alla doppia cifra ma poi riesce a rispondere e nel finale con il solito Marulli accorcia le distanze fino al 44-39.

Nel terzo quarto Jesi alza l’intensità in difesa e trova con Merletto la tripla che vale la parità a quota 48. Con Rossi e Vareschin trova il modo per allungare. Ma agli ultimi 10’ arriva con 4 punti da gestire sul 56-60. Nell’ultimo quarto però è Ruvo a riprendere in mano il match. I pugliesi sembrano lanciati verso la vittoria ma Jesi reagisce ancora una volta e nel finale sfiora la vittoria ma Jackson che trova il canestro decisivo.