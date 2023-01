Juantorena in Cina resta all’asciutto: perso lo scudetto

Poco prima che la Lube cadesse a Modena nella terza di ritorno di campionato, anche Juantorena perdeva in Cina e diceva addio al titolo nazionale. Con il suo Shanghai è stato travolto 3-0 in gara2 delle finali dal Beijing che ha così festeggiato la conquista della China Mens Super League. Due partite in due giorni e via, le finali si sono infatti disputate nella bolla di Baoding, una scelta fatta dalle autorità per fronteggiare l’avanzata del Covid-19. Juantorena ha sbagliato molto concludendo il secondo atto con appena 2 punti e il 29% d’attacco, meglio hanno fatto i compagni ed ex protagonisti in SuperLega Bednorz e Sabbi, ma non è bastato. Migliore si è rivelata la squadra della capitale, spinta dall’Mvp Hernandez e da altre nostre conoscenze come gli statunitensi Jaeschke e Holt. Dunque Juantorena non è riuscito ad ampliare la sua enorme bacheca ed ora vedremo che faranno i sei andati a giocare due mesi, pagati profumatamente, nell’estremo Oriente. Per Hernandez si parla di un possibile approdo a Monza che intanto domenica sarà rivale della Lube. Dopo aver deluso parecchi tifosi, lasciando Civitanova da capitano e col mercato fatto (costringendo il club ad accelerare il ringiovanimento che doveva invece avere una fase transitoria), per Juantorena si ipotizza una conclusione di carriera in Turchia.

Andrea Scoppa