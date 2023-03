Juantorena in Italia: Modena a un passo dallo schiacciatore

Manca solo l’ufficialità per il ritorno di Osmany Juantorena in Italia. La cosa clamorosa è che si accaserà a Modena. Nei giorni scorsi il procuratore dell’atleta italo-cubano, Luca Novi, aveva confermato la trattativa. Risulta tutto definito, pertanto lo schiacciatore a fine stagione lascerà lo Ziraat di Ankara e tornerà a calcare i taraflex di SuperLega. Un’operazione che sorprende. Juantorena va ad inserirsi in un reparto che teoricamente avrebbe già i titolari. Forse alla soglia dei 38 anni accetterà un ruolo da chioccia partendo talvolta dalla panchina, ma era proprio ciò che avrebbe dovuto fare in questa stagione alla Lube salvo "abbandonarla" da capitano a mercato ultimato. E ai tifosi di Civitanova non piacerà vederlo in un club "nemico", oltretutto avendo promesso che non sarebbe mai andato in futuro in un’altra società italiana.