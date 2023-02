Judo, Cus Macerata da urlo: esordio con doppia medaglia

Un debutto di fuoco si è tramutato in una inaugurazione al bacio. La neonata sezione del judo del Cus Macerata, un ritorno dopo anni e sempre nel segno di Laura Moretti come istruttrice e responsabile, ha subito prodotto gioie d’argento. La polisportiva ha esordito in gare ufficiali nella terza edizione del Memorial "Rodolfo Prenna" di Civitanova, lo ha fatto con due atleti e sia Lorenzo Stacchiotti che Matilde Maria Mercuri si sono messi al collo la medaglia abbinata al secondo posto. Il primo a scendere sul tatami è stato Stacchiotti nella classe Fanciulli (8-9 anni d’età) e categoria di peso fino a 27 kg. Alla sua prima gara dopo quasi tre anni di stop a causa del covid e pure in condizioni difficili perché influenzato, Lorenzo è riuscito ad infilare tre ippon (massimo punteggio nel judo) agli avversari di Fano e di Civitanova. Approdato in finale, si è arreso con onore all’atleta di Jesi. A seguire c’è stata la performance di Matilde Maria. Classe ragazzi (10-11 anni) categoria di peso fino a 33 kg, anche lei ha prodotto una buonissima prestazione, con più tecniche assestate e diversi vantaggi acquisiti sugli avversari di Moie e Castel Bolognese.

Andrea Scoppa