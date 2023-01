Junior Attila ko a Osimo Attili: "Ora il mercato"

Secondo ko di fila per l’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che nella 17ª partita del campionato di C Gold è stata battuta 87-74 in trasferta dalla Gs Robur Osimo. Il team portorecanatese è così scivolato al terzo posto in classifica. "Osimo – dice Giuseppe Attili, presidente dell’Attila Junior – è una squadra completa, con 10 giocatori che ruotano e degli argentini che sono di un’altra categoria. Non abbiamo difeso bene contro i loro tiratori e ne abbiamo pagato le conseguenze. Purtroppo, ora la rosa è corta: Ruggiero e Alessandroni avevano avuto poco minutaggio e si sono accasati altrove, Gurini ha avuto un infortunio. Abbiamo giocato in sei, loro ci hanno sovrastato fisicamente". Però, patron Attili rassicura "che entro 10 giorni interverremo sul mercato". Il tabellino per i portorecanatesi: Mancini 10, Centanni 5, Vasiliauskas ne, Attili ne, Gamazo 8, Gurini 4, Cingolani ne, Redolf 19, Fraga 23, Baldoni 5, Alfonsi ne.