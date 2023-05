K Sport, festa con una cinquina Lilli: "Stagione straordinaria"

K-SPORT

5

OLIMPIA MARZOCCA

1

K-SPORT : Garoffalo, Pizzagalli, Baruffi, Paoli (16’ st Passeri), Fontana (20’ st Bellucci), Ferrini (22’ st Baldelli), Bastianoni, Dominici, Sartori (28’ st Cinotti), Peluso (7’ st Vegliò), Rossi N. All. Lilli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli (34’ st Fabini), Santi Amantini (1’ st Spanò), Abbruciati (1’ st Tonucci), Tomba, Breccia (1’ st Rossi T.), Bonvini (40’ pt Arsendi), Montanari, Paolini, Felicissimo, Pigini. All. Barattini

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto

Reti: 1’ pt Sartori, 30’ pt Rossi N., 46’ pt Peluso, 26’ st Asoli, 36’ st Passeri, 40’ st Cinotti

Note – Spettatori 500 circa; ammoniti Felicissimo e Fabini; angoli: 3-4; rec. 3’+3’

Vittoria schiacciante del Montecchio che di fronte a una folta cornice di pubblico vince e corona nel migliore dei modi questa giornata di festeggiamenti per la vittoria del campionato di Promozione. Avvio in discesa per biancorossi che passano al 1’ con un colpo di testa di Sartori da corner di Bastianoni. Alla mezz’ora raddoppio locale ad opera di Rossi che ribadisce in rete una respinta corta di Giovagnoli. Allo scadere della prima frazione Peluso prima firma il tris per la capolista con uno splendido diagonale poi il Montecchio va subito vicino al poker ma la conclusione di Rossi si stampa sulla traversa. Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le compagini. In avvio i padroni di casa vanno ancora vicini al gol con Sartori ma il suo lob coglie la traversa. L’Olimpia accorcia il risultato a metà della ripresa con un colpo di testa di Asoli in seguito a corner. Poi il subentrato Passeri sigla la quarta rete per il Montecchio con una girata dall’area piccola. Quindi a 5 minuti dal termine il subentrato Francesco Cinotti, da bomber vero e all’esordio assoluto in campionato dopo lo sfortunato infortunio al ginocchio di inizio stagione, insacca il 5-1 con un tiro all’incrocio dei pali.

"E’ stata un’annata straordinaria, meravigliosa ed emozionante – commenta mister Lilli – culminata con la vittoria del campionato. Voglio ringraziare tutti, il presidente e tutta la società che ci è stata sempre vicino, e non ci ha mai fatto mancare nulla, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato con me in questa stagione, che non conoscevo e ancor prima di essere molto professionali e preparati sono persone straordinarie. Non ultimi devo ringraziare tutti i miei giocatori, perché quando si fa un campionato di questo genere e si ottiene questo risultato, oltre ad essere dei grandi giocatori sono delle persone con dei grandi valori. Sono felicissimo e porterò sempre con me le emozioni che ho provato in questi nove mesi".

Matteo Mariani