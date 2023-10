K-Sport Montecchio e Osimana: pari senza infortuni

K-SPORT

OSIMANA

K-SPORT GALLO: Elezaj, Baruffi (40’ st Pizzagalli), Del Pivo, Dominici G., Nobili, Paoli, Peroni, Dominici E., Barattini (30’ st Notariale), Peluso, Torelli. All. Lilli.

OSIMANA: Santarelli, Micucci, Fabiani (12’ st De Angelis), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Triana Canas (7’ st Bugaro), Bambozzi, Alessandroni (13’ st Tittarelli), Buonaventura, Mosquera. All. Senigagliesi.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Note: spettatori 500 circa; ammoniti: Del Pivo, Bambozzi, Baruffi, Notariale.

Partita gradevole quella andata in scena allo stadio Spadoni, terminata in parità. Nel primo tempo supremazia locale sia per possesso palla che per occasioni create, concedendo agli avversari solo qualche timida ripartenza. Già al 3’ Eugenio Dominici, il più vispo dei suoi unitamente a Peroni, calcia da fuori ma Santarelli si salva in corner. Dopo qualche istante questa volta è da una percussione di Giovanni Dominici che nasce una buona palla gol, ma Peroni calcia a fil di palo. L’unico sussulto ospite arriva in seguito a corner con un colpo di testa di Mosquera bloccato da Elezaj. A metà della prima frazione, da cross di Peroni capitan Patrizi rischia l’autogoal ma è solo corner. Alla mezz’ora Peroni nuovamente pericoloso, ma il suo tiro è fuori misura. Gli uomini di Lilli ancora pericolosi al 35’ con Nobili che da una punizione di Eugenio Dominici impegna Santarelli. Un minuto dopo Peluso serve Barattini, ma prima il suo diagonale viene respinto dalla difesa poi l’accorrente Eugenio Dominici calcia e viene respinto da Santarelli. Al 40’ la regina delle occasioni, guizzo di Peluso che col mancino serve sotto porta Barattini che clamorosamente non coglie la palla. Allo scadere ancora Eugenio Dominici da calcio di punizione fa gridare al gol, ma il portiere osimano si salva in corner. La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo, ma le occasioni sono più centellinate. Peroni in acrobazia non impatta un buon cross di Peluso. Al 10’ affondo di Giovanni Dominici che arriva dentro gli undici metri ma si allunga il pallone. Al 20’ Paoli spara alle stelle da ottima posizione dopo che Peluso aveva lasciato sul posto Labriola. Le uniche occasioni ospiti arrivano alla mezz’ora, prima con Labriola di testa su, poi con Buonaventura ma il suo tiro cross viene salvato da Elezaj.