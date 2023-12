Kappabi Futsal, successo netto in trasferta a Prato

Trasferta più che positiva per la Kappabi Futsal Potenza Picena tornata da Prato con un successo netto e fuori discussione (7-2) nel campionato di A2 di calcio a 5. Nella partita di ieri la squadra potentina ha espresso un buon gioco e ha sfruttato appieno in zona offensiva tutti i giocatori, infatti sono andati in gol Belleggia, Sgolastra, Pizzo, Gomez, Nunzi, Rossi e Di Iorio. C’è stato anche l’esordio del portiere diciassettenne Giorgio Tinteanu di Monte Urano a rendere ancora più soddisfacente la trasferta toscana per la formazione potentina che sta disputando un buon campionato. Alla vigilia c’era timore per questa partita contro una formazione che avrebbe fatto di tutto per risalire la china sfruttando il fattore campo, invece la Kappabi si è dimostrata padrona della situazione e ha allungato la serie positiva. Nel prossimo turno la Kappabi riceverà la visita dell’Atlante Grosseto e cercherà di sfruttare l’occasione di potere giocare sul proprio campo.

Risultati dell’ottava giornata del campionato di A2, girone B: Bologna fc 1909-Dozzese 3-2; Prato-Kappabi Potenza 2-7; Lucrezia-Real Fabrica di Roma 1-0; Unicusano Futsal Ternana-Russi 4-2; 1983 Roma 3Z History-Olimpia Regium 0-5. Ha riposato: Atlante Grosseto.

Classifica. Unicusano Futsal Ternana 19; Bologna Fc*16; Kappabi Potenza Picena 14; Olimpia Regium*, Dozzese* 13; Real Fabrica*, 1983 Roma 3Z History° 7; Atlante Grosseto°, Buldog Tnt Lucrezia* 6; Russi* 5; Lenzi Automobili Prato 5°. ° due gare in meno; * una gara in meno