Karate, a Tolentino si fanno valere i giovani del Kai Shotokan

Messe di allori per il Karate-Kai Shotokan Civitanova nel "13° Trofeo Karate città di Tolentino". Il bilancio finale recita così per i ragazzi del maestro Umberto Tocchetto: 9 medaglie d’oro, 6 d’argento e 3 di bronzo. Un bel bottino, considerando che a questo meeting hanno preso parte ben 384 atleti in rappresentanza di 27 associazioni sportive del centro e del nord Italia. L’egida era dello Csen Karate Marche. Lo Shotokan civitanovese ha gareggiato con un drappello di 20 agonisti, tutti ben preparati dai tecnici Massimo Castignani e Giampaolo Pastocchi. Nella foto: 11 dei ragazzie schierati a Tolentino.