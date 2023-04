Ko indolore Matelica punta Battipaglia

savona

68

matelica

55

AZIMUT WEALTH MANAGEMENT : Ceccardi 6, Vivalda 4, Ghigliotto, Salvestrini, Poletti 3, Lo Re, Sansalone 9, Picasso 4, Paleari 6, Leonardini 2, Pobozy 18, Zanetti 16. All. Dagliano.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 11, Stronati, Celani 2, Grassia 4, Steggink 5, Gramaccioni, Gonzalez 9, Zamparini 4, Iob 3, Michelini 11, Franciolini 6. All. Cutugno.

Arbitri: Barra di Torino e Caneva di Collegno.

Parziali: 16-7, 18-21, 8-14, 26-13.

Le matelicesi, già sicure della sesta posizione, e dunque dei play off, perdono in casa delle liguri una gara combattuta fino al termine del terzo parziale (42-42). Nell’ultima frazione le padrone di casa – a caccia dell’ultimo piazzamento utile per entrare nella griglia delle migliori – hanno spinto sull’acceleratore, mentre la Halley ha subito un passivo di 13 lunghezze. La squadra del coach Cutugno chiude la regular season con 28 punti e mette ora nel mirino il Battipaglia, terzo classificato. Saranno, infatti, le campane l’avversario da battere nei quarti play off. Si giocherà (da sabato) al meglio delle tre partite.

Gli altri accoppiamenti: Empoli-Savona, Patti-Firenze, La Spezia-Selargius.

m. g.