Ko Potenza Picena e Cus Macerata

Turno ghiacciato per il futsal di serie B del versante maceratese nella seconda giornata di ritorno. Recanati ha riposato, sconfitte per Potenza Picena e Cus Macerata. La battuta d’arresto più dolorosa è stata quella della Label System, superata 2-6 dalla Dozzese che ha effettuato il sorpasso in classifica. Contro gli emiliani non c’è stata storia, 0-3 all’intervallo e passivo allargatosi a 0-5. Le reti che hanno salvato l’onore dei potentini sono state messe a segno da Martin e Montagna. Recanati è rimasta seconda ora a 6 lunghezze dal Russi (vittorioso), una di margine sul Futsal Ternana, due sulla Dozzese, mentre la Label System è arretrata in settima posizione. Il Cus Macerata ha giocato a Terni e contro i rossoverdi non ha sfigurato, ma ha dovuto accettare per 4-2 la sconfitta 14. Un ko simile a molti altri stop, gli universitari hanno giocato praticamente alla pari contro un team salito al terzo posto, ma le parate del portiere Fagotti e la maggiore esperienza degli umbri hanno contribuito a questo ennesimo risultato un po’ ingiusto e di certo negativo. Il Cus rimane ultimo staccato 9 lunghezze dalle più vicine e il rischio di scendere subito di categoria diventa sempre più concreto.

Andrea Scoppa