Kukic trionfa a Jesi, Montegranaro festeggia: cronaca della sconfitta della Jesina

NA: Pistola, Grillo, Giovannini, Re (37’ P. Capomaggio), T. Capomaggio, Lucarini, Nazzarelli (31’ st Marcucci), Zagaglia, Trudo, Zandri, Cordella (23’ st De Stefano). A disp Sansaro, Mazzarini, Dentice, Machedon). All: Strappini.

MONTEGRANARO: Taborda, Foresi, Tinazzi (38’ st Di Biagio), Tissone, Zaffagnini, Kukic, Merzoug (15’ st Bruffa), Rozzi, Tonuzi (32’ st Radojicic), Ciccoletti (21’ st Jallow), Perpepaj (2’ st Capponi). A disp Mallozzi, Di Biagio, Piermartiri, Pagliarini, Morales. All: Zannini.

Arbitro: Animento di Macerata.

Rete: 41’ st Kukic.

Note: ammoniti 43’ pt Tissone, 4’ st T. Capomaggio, 27’ st De Stefano, 29’ st Kukic, 34’ st Bruffa, 37’ st Trudo; angoli 5-1; recuperi 2’+5’; spettatori 350.

Brutto scivolone casalingo della Jesina al cospetto di un Montegranaro che non è sembrato uno squadrone, ma è stato cinico quanto basta per portare a casa il risultato pieno. Una squadra ben costruita e gestita anche anche grazie ai cambi azzeccati da Zannini. I fermani conquistano così tre punti d’oro.

Primo tempo sonnecchioso ad eccezione di un paio di conclusioni di Merzoug, inizialmente lasciato troppo in libertà e un tiro cross di Trudo indirizzato all’incrocio dei pali, respinto in mischia da Taborda. La Jesina si fa viva a ridosso dell’intervallo in una doppia occasione; respinta corta della difesa ospite sul calcio di punizione di Zandri, Zagaglia batte potente, Taborda con la punta delle dita alza sopra alla traversa. Sull’azione di calcio

d’angolo Nazzarelli, appostato al limite dell’area ospite, impegna Taborda, che blocca in tuffo. Ripresa fotocopia del primo tempo. Al 41esimo la svolta grazie a una zuccata vincente di Kukic. Una partita vinta in extremis e chiusa nel peggiore dei modi in casa leoncella con i tifosi che contestano ancora una volta la società. Una domenica amara per la Jesina.