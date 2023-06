Kung fu: a Pesaro da tutto il mondo per il gran maestro

Pesaro diventa centro internazionale del kung fu per una settimana. Da oggi al 25 giugno, infatti, Villa Borromeo ospiterà uno stage di alto livello con l’esclusiva partecipazione del gran maestro Yang Lin Sheng e della maestra Liu Chun Yuan. L’evento è organizzato dall’Accademia Nei Jia Kung Fucon (affiliata Uisp) del maestro pesarese Antonio Gentile, che è riuscito nell’impresa grazie alla sua tenacia ed alla comprovata stima da parte dei suoi ‘fratelli di pratica’ tanto che per partecipare allo stage di Pesaro (che ha battuto la concorrenza di Milano) arriveranno un centinaio di persone persino dall’America e dalla Cina, ma anche da Inghilterra, Spagna e Germania. Nato in Mongolia nel 1949, iniziato alle arti marziali dal nonno a 5 anni, il gran maestro Yang Lin Sheng è stato prima un campione e poi istruttore; per un decennio (dagli anni ‘70 agli ‘80) ha ricoperto il ruolo di capo allenatore della squadra di WuShu della Mongolia interna allenando un gran numero di allievi che diventeranno poi atleti eccezionali e venendo premiato con la menzione di ‘eccezionale allenatore nazionale’. In ogni arte marziale altri maestri gli hanno riconosciuto un modo unico di esprimere la forza e l’energia. E’ sempre stato molto aperto verso chiunque dimostrasse interesse e curiosità, generoso nel divulgare la sua conoscenza, cosa rara in questi ambiti, portando le caratteristiche peculiari del kung fu in tantissime altre discipline. Insegna l’equilibrio della forza proponendo lo Shen-fa, termine cinese che approssimativamente si potrebbe tradurre con "armonia del corpo". Mentre Liu Chun Yuan, al fianco del gran maestro in questo seminario, è stata campionessa nazionale di differenti specialità: Tai Ji Quan, Spada, Lancia e Shao Lin Quan.

e. f.