L’ Halley Thunder non si qualifica per la Coppa Italia Gonzalez è la miglior marcatrice alla fine dell’andata

La Halley Thunder ha chiuso l’andata con 8 vittorie e 5 sconfitte, l’ultima delle quali sabato, in casa, contro Savona. I 16 punti all’attivo valgono il quinto posto assieme a Firenze e Selargius. Svanita la quarta posizione che sarebbe valsa la qualificazione alle finali di Coppa Italia, ma anche in caso di vittoria contro le liguri l’obiettivo non sarebbe stato centrato perché Patti ha vinto con Cagliari ed è salita a quota 18: in caso di parità le siciliane avrebbero fatto valore il successo sulle matelicesi nello scontro diretto. Ma neppure Patti può stare tranquilla, Firenze deve recuperare una gara con Savona e, vincendo, salirebbe a 18 punti. Così, per il vantaggio nello scontro diretto, befferebbe Patti. Le leader Empoli, Battipaglia e La Spezia (prossimo avversario della Thunder, domenica, in trasferta) grazie ai 20 punti sono certe del pass per le finali di Coppa. In casa Halley arriva il primato di "Pepo" Gonzalez nella classifica delle marcatrici alla fine dell’andata con 16,7 di media. "Penso – dice coach Orazio Cutugno sul match perso con Savona – che da una partita così possiamo trarre molti spunti per crescere".

m. g.