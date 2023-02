L’11enne Santecchia premiato per un 2022 d’oro

Sul podio, nelle cerimonie di premiazione dei migliori piloti della stagione 2022 della Federazione motociclistica e della Uisp, il crossista tolentinate Fabio Santecchia, di 11 anni. È il primo nella categoria minicross, avendo vinto i due campionati disputati sui circuiti marchigiani. È stato premiato dal direttivo della Fmi, dal presidente Massimo Fiorentino, e dal direttivo Uisp. Ora per Santecchia è in arrivo il passaggio di categoria e nella prima gara della stagione è risultato ancora una volta primo: al crossodromo di San Savino di Ripatransone, al Trofeo Marche Uisp si è imposto in entrambe le manches della categoria Junior. Il giovane campione regionale difende i colori del Moto Club Tolentino ed è sostenuto da Accessauto Vagni e Cosci Claudio.