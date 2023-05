La baby Jesina esce tra gli applausi ma l’Osimana fa il blitz senza ottenere gli spareggi

NA

NA: Pistola, Sampaolo (44’ st Campanelli), Cameruccio, Machedon, Dentice (25’ st Re), Mazzarini, Ciavarella, Giovannini, Trudo (10’ st Ottaviani), Nazzarelli (35’ st Branchesi), Monachesi (35’ st Zannini). All. Simone Strappini.

OSIMANA: Canullo (46’ st Chiodini), Scheffer, Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Ruibal (31’ st Bellucci), Bambozzi, Alessandroni, Buonaventura, Mingiano (15’ st Mercanti. All. Roberto Mobili.

Arbitro: Paoloni di Ascoli.

Reti: 33’ pt Trudo, 23’ st Alessandroni, 30’ st Buonaventura.

Note: 600 spettatori (in gradinata un centinaio di supporter osimani). Ammoniti: Trudo, Machedon, Giovannini, Ciavarella.

Quattro over in campo (Cameruccio, Giovannini, Trudo e Monachesi) nove gli under in panchina (tutti i tesserati del settore giovanile leoncello) in una Jesina che nulla aveva da chiedere alla stagione e che in settimana aveva spedito a casa tutti i veterani dopo un finale di stagione complicato. Discorso opposto per l’Osimana determinata a cogliere un successo per avallare le residue speranze di playoff. Finisce con la classica vittoria di Pirro (ininfluente ai fini della roulette post season) degli ospiti e l’applauso finale della tifoseria di casa ai giovani leoncelli.

Occasione per gli ospiti all’8’: Scheffer alza la mira da favorevole posizione, 3’ dopo bravo Pistola a opporsi in plastico volo al destro di Mingiano. Tutti aspettano il gol ospite in vantaggio invece ci va la Jesina con una rasoiata di Trudo dai 16 metri che bacia il palo interno e si insagol.

Dopo il gol del raddoppio mancato da Monachesi, il derby si decide nella parte centrale della ripresa: pareggio di Alessandroni lesto a inzuccare di testa a seguito di azione di calcio d’angolo e gol decisivo al 75’ con Buonaventuta che batte Pistola al termine di una azione susseguente a un calcio di punizione.

Si chiude così la stagione per le due formazioni, senza playoff, nonostante percorsi diversi durante la stagione.

g. a.