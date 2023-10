La Biagio Nazzaro serve un poker

BIAGIO NAZZARO

4

MONDOLFO MAROTTA

1

BIAGIO NAZZARO : Minardi, Agostinelli (40’ st Terranova), Guerri, Brocani, Ortolani, Petoku (34’ st Bellardinelli), Borocci, Cardinali, Canulli (23’ st Pieralisi), Parasecoli (23’ st Coppari), Montagnoli (42’ st Pacenti). Panchina: Sartarelli, Sabbatini, Cecchetti, Giacconi). All. Domenichetti.

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Montesi, Tiriboco, Gregorini, Morganti, Rosati (8’ st Tamburini), Rosetti, Orciani (23’ st Tonucci), Marconi (11’ st Creatore), Rragami (15’ st Pompei), Pacenti (35’ pt Bertarelli), Paolini. Panchina: Mattioli, Donati, Paradisi, Marinò. All. Sartini.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 30’ pt e 38’ pt Canulli, 2’ st Montagnoli (rig.), 6’ st Morganti (rig.), 20’ st Parasecoli.

Poker di reti per la Biagio Nazzaro: ritorno alla vittoria dopo due trasferte con un solo punto. In casa i rossoblu sono un rullo compressore. Si arrende l’Atletico Mondolfo Marotta (in piena crisi) che chiude il primo tempo in doppio svantaggio per merito di Canulli. Montagnoli a inizio ripresa centra il tris. Di rigore anche il gol ospite con Morganti. Parasecoli al 20’ serve il poker.