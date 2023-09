La Biagio trafigge due volte il GabicceGradara Sant’Orso, colpaccio in casa del Fabriano

Biagio

2

gabiccegradara

0

BIAGIO NAZZARO : Sartarelli, Pacenti, Agostinelli (44’ st Terranova), Brocani, Ortolani, Cecchetti, Borocci, Cardinali, Pieralisi (17’ st Canulli), Carboni (38’ st Coppari), Montagnoli (35’ st Parasecoli). In panchina Maggiori, Guerri, Sabbatini, Petoku, Giacconi. All. Domenichetti

GABICCE GRADARA: Renzetti, Franca (14’ st Scarpellini), Betti, Domini, Codignola, Tombari, Costantini, Morini, Bartolini, Mani, Capi (15’ st Semprini). In panchina Francolini, Boccalini, Moutatahhir, Della Chiara, Pataracchi, Sarli, Fuzzi. All. Vergoni

Arbitro: Latuga di Pesaro. Reti: 36’ pt Montagnoli (rig), 8’ st Carboni (rig)

La Biagio Nazzaro inizia con il piede giusto il cammino in campionato. Tre punti alla prima giornata con un doppio centro dagli undici metri per i rossoblu che superano così con un gol per tempo il Gabicce Gradara, uno dei pretendenti ai posti nobili del girone A di Promozione. Predominio della Biagio Nazzaro sin dai primi minuti confermando quello che di buono i rossoblu avevano espresso nel precampionato. La squadra di Domenichetti vince e convince. Il vantaggio dei padroni di casa è siglato da Montagnoli nel primo tempo su calcio di rigore (guadagnato da un Carboni su di giri) e a inizio ripresa, sempre dagli undici metri (rigore guadagnato da Borocci), Carboni concede il bis di squadra chiudendo virtualmente la sfida. I padroni di casa rischiano solo a metà del secondo tempo, ma Sartarelli si supera con una bella deviazione in calcio d’angolo su tiro di Costantini (nel primo tempo Ortolani aveva rischiato l’autorete).