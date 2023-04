La capolista Macagi Cingoli è già proiettata ai playoff

La regular season finirà sabato 15 col derby a Chiaravalle, ma la Macagi Cingoli è già proiettata ai playoff da cui solo due saranno promosse in AGold, il massimo torneo nazionale. Dopo il successo interno (36-26) contro Bologna United, 25ª vittoria in 25 gare, la Macagi Cingoli sarà in vacanza pasquale da sabato al successivo lunedì. Riprenderà nel giorno seguente la preparazione, si attende l’esito degli accertamenti sul ginocchio del terzino Aaron Codina Vivanco che ha subìto una distorsione dopo mezzo minuto dell’ultima sfida. "Codina Vivanco – precisa il coach – era tornato in ottima condizione, l’infortunio non sembra grave, ma è un imprevisto sulla regolarità del rodaggio in funzione playoff: sotto questo profilo, fermarsi anche se per pochi giorni è un problema che speriamo si risolva positivamente". Resta la soddisfazione per la prova con cui Macagi Cingoli ha battuto Bologna United. "È stata una gara tranquilla e avevo in mente – precisa Palazzi – una certa idea riferita all’esecuzione di specifiche rotazioni che danno risultanze probanti se effettuate in gara. Ma l’immediata e forzata uscita di Codina Vivanco, mi ha costretto a rimandare tali verifiche".

Gianfilippo Centanni