La carica del portiere Gagliardini: "Il Tolentino è vivo più che mai"

Samb-Tolentino si gioca domani alle 14.30, in anticipo rispetto alle altre gare della settima giornata di ritorno, per evitare sovrapposizioni con la domenica dedicata al Carnevale. Questo consentirà ai cremisi di avere poi un giorno in più per recuperare energie in vista della trasferta di mercoledì in casa del Vastogirardi (gara da recuperare dopo il rinvio per neve). I ragazzi di mister Zannini sanno di affrontare un derby importante contro una formazione blasonata come la Samb che ha bisogno di punti per uscire dalla zona play out, dove è scivolata nelle ultime cinque gare, avendo ottenuto soltanto due pareggi e tre sconfitte. "Anche a noi serve un risultato positivo – dice Federico Gagliardini, portiere del Tolentino – e andiamo quindi a San Benedetto molto concentrati e convinti che possiamo ancora raggiungere l’obiettivo. Siamo una squadra viva, con dei valori e ci crediamo. Del resto, non c’è stata gara in cui sia emerso un netto divario fra il Tolentino e gli avversari". In effetti, anche con la Vigor Senigallia, seconda in classifica, la formazione cremisi ha dimostrato di potersela ancora giocare con tutti.

"Quello con la Sambenedettese è uno scontro diretto importante – rimarca il difensore Igor Zeetti – e noi ce la metteremo tutta pur di fare punti. Speriamo che gli episodi non ci condannino un’altra volta...". Il riferimento di Zeetti è alla sfida di domenica scorsa contro la Vigor Senigallia, quando l’arbitro ha espulso – a suo dire ingiustamente – il compagno di reparto Filip Nagy: "Un cartellino rosso che ha completamente cambiato la partita". Sia Nagy che Massarotti, entrambi espulsi, sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Inoltre il difensore di fascia sinistra Daniele Salvatelli è stato ammonito, quindi deve scontare la squalifica di un turno per somma di cartellini gialli.

Di conseguenza, l’allenatore Zannini ha il problema di "inventarsi" una difesa all’altezza del derby. Fra le ipotesi potrebbero essere prese in considerazione quelle di retrocedere di nuovo Rozzi al centro del reparto arretrato in coppia con Zeetti e di schierare Stefoni a destra e Mataloni a sinistra.

m. g.