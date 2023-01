La carica di Gottardo: "Lotteremo fino alla fine"

CIVITANOVA

Alla vigilia in casa Lube hanno parlato due elementi chiamati spesso a dare il contributo dalla panchina, entrambi per la ricezione. Mattia Gottardo: "Sfidiamo una squadra che all’andata ci ha messo sotto, in particolare dai nove metri. Sono convinto che sarà una partita differente, cercheremo di contenerli per avere palloni giocabili. Come ha già sottolineato in questi giorni Garcia, qui alla Lube bisogna mantenere una concentrazione quotidiana, senza mai abbassare la tensione nervosa. Siamo consapevoli che quest’anno sarà dura battere tutti, ma ci siamo detti che ci proveremo e lotteremo fino all’ultimo punto. Per far sì che questo avvenga dobbiamo focalizzarci sui singoli match. Un passo alla volta".

Così invece Francesco D’Amico: "A Lisbona siamo stati bravi con il nostro gioco a far sembrare semplice un match che in realtà presentava delle insidie. Ora torniamo all’Eurosuole Forum, arriva una rivale impegnativa come Monza, che all’andata ci ha fatto male dai nove metri. Cercheremo di prendere le contromisure e limitarli in battuta. Dopo la sconfitta a Modena vogliamo riprendere la marcia in SuperLega e il doppio turno casalingo, seppur contro rivali preparate come Monza e Trento, offrirà chance per prendere punti importanti davanti ai nostri tifosi e capire bene il nostro reale livello".

Andrea Scoppa