La Cbf Balducci a Conegliano Fiori: "Sfidiamo le più forti"

Penultima giornata di Serie A1 e ultima trasferta della stagione per la Cbf Balducci Macerata che oggi alle 20.30 (diretta volleyballworld.tv) scende in campo al PalaVerde di Villorba contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campionesse d’Italia. La gara dirà poco per la classifica: le maceratesi sono purtroppo già retrocesse in A2 e allo stesso modo le venete hanno già in tasca il primo posto in graduatoria. Le ragazze di Paniconi vogliono onorare al meglio l’impegno. "È una partita – dice Silvia Fiori, libero della Cbf Balducci – che purtroppo non conta a livello di punteggio, ma sarà una splendida occasione per giocare contro la squadra più forte degli ultimi tempi e di fronte ad un pubblico spettacolare. Quindi ci sarà adrenalina e tante emozioni, soprattutto per me perché a Conegliano ho giocato due anni, vincendo assieme a molte ragazze che sono ancora in squadra. Non nascondo di essere molto emozionata, sarà sicuramente una bella opportunità per noi e anche per il pubblico di Macerata vedere la propria squadra giocare sul campo delle campionesse d’Italia in carica". Nelle fila delle venete gioca Ylenia Pericati, a Macerata nel 2019-2020.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano è campione d’Italia in carica e in stagione ha già conquistato la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. La corazzata allenata da coach Daniele Santarelli può contare in regia della polacca Joanna Wolosz (pronta anche Roberta Carraro), opposta la svedese Isabelle Haak (con l’opzione statunitense Stephanie Samedy, arrivata a stagione in corso da Perugia). Al centro ampia scelta tra l’olandese Robin De Kruijf, Federica Squarcini, Marina Lubian e Sarah Fahr, idem nel reparto schiacciatrici tra le statunitensi Kelsey Robinson-Cook e Kathryn Plummer, la canadese Alexa Gray e Alessia Gennari. Il libero è Monica De Gennaro, secondo libero l’ex di turno Pericati.