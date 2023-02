La Cbf Balducci a Firenze, la ricetta di Cosi: "Serve un match tosto, loro sono fortissime"

Oggi alle 18 la Cbf Balducci sarà di scena a Firenze per affrontare la Savino Del Bene Scandicci nell’anticipo della 6ª giornata di ritorno di A1 femminile, il match si giocherà in anticipo per l’impegno delle toscane di Cev Cup in Germania. Per le maceratesi non c’è altro da fare che cercare di racimolare punti salvezza in ognuna delle otto gare rimaste, a prescindere dall’avversario. Oggi il compito è complicatissimo più che mai perché alle difficoltà della squadra maceratese, ultima assieme a Pinerolo, è da mettere in conto l’elevata qualità delle avversarie, seconda forza del campionato e con una rosa ricca di nazionali. La Savino Del Bene Scandicci dell’esperto coach Massimo Barbolini può contare sulle palleggiatrici Isabella Di Iulio e il neo acquisto Yao Di. Nel ruolo di opposto ballottaggio tra la russa Ekaterina Antropova e Camilla Mingardi. Reparto schiacciatrici ricchissimo con la cinese Ting Zhu, l’azzurra Elena Pietrini, Indre Sorokaite o la russa Yana Shcherban. Al centro Sara Alberti con l’olandese Yvon Belien, con l’opzione della statunitense Haleigh Washington. Il libero è la dominicana Brenda Castillo. "Di fronte – dice Francesca Cosi, centrale della Cbf Balducci HR Macerata – avremo una squadra molto forte. Il nostro approccio dovrà essere tosto qualsiasi squadra avremo dall’altra parte, farci trovare pronte da subito e provare a partire con la quinta marcia inserita. Non possiamo permetterci di partire scariche, ma dare il massimo su ogni pallone". Sulla stessa lunghezza la schiacciatrice Symone Abbott. "Ci attende – dice – un avversario in piena corsa per lo scudetto. Dobbiamo scendere in campo non sconfitte in partenza, ma con la massima concentrazione su ogni pallone, facendo la scelta giusta nelle varie situazioni di gioco e cercando continuità nel nostro gioco".