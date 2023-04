La Cbf Balducci attesa dal derby "Siamo decise a congedarci bene"

"Andremo in campo con la consueta voglia di fare bene senza pensare che per noi e per la Megabox Vallefoglia sarà una gara che non ha importanza ai fini del campionato". Alessia Fiesoli, capitano della Cbf Balducci, suona la carica perché alle 20.30 di sabato le maceratesi possano congedarsi dal campionato e dalla massima serie con un risultato positivo al Banca Macerata Forum. "Affronteremo un avversario – aggiunge – forte e che non merita la classifica essendo fuori dai playoff, noi come sempre daremo il cento per cento come atteggiamento e sul piano tecnico per chiudere bene". La Cbf Balducci termina all’ultimo posto e retrocede in A2. "Sapevamo sin dall’inizio che sarebbe stata una stagione difficile, noi ogni volta abbiamo messo tutto in campo ma, purtroppo, non è stato sufficiente". È chiaro che l’esperienza nella massima serie è stata comunque utile per crescere sotto ogni punto di vista. "Abbiamo assaporato un campionato difficile e differente dalle altre categorie, un torneo che va affrontato con organizzazione". A livello personale è stata una stagione soddisfacente per Fiesoli che ha dimostrato in campo di essere una giocatrice di valore. "Al di là del risultato finale, sono contenta della mia stagione e delle mie prestazioni, ringrazio coach Paniconi per la tanta fiducia accordatami e penso di averla ripagata, anche se le mie prove non hanno contribuito affinché la squadra raggiungesse la salvezza". Così non sorprende che su Fiesoli si sia appuntato l’interesse di alcuni club. "Sono in ballo alcune trattative, ma – conclude la giocatrice – non ho ancora deciso nulla".

In occasione del derby marchigiano e dell’ultimo match della stagione di A1, l’ HR Volley propone un prezzo speciale unico per i settori di Curva non numerato a 5 euro e per tutti gli altri settori numerati a 10 euro. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket in Italia. Sabato dalle 16 si aprirà il botteghino del Banca Macerata Forum.